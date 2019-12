Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Tilsiter Straße hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen (31.Dezember) den Führerschein eines 37-jährigen Autofahrers aus Hamm beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen 5 Uhr stieß der Unfallfahrer mit seinem Golf in Höhe der Hausnummer 8 gegen einen geparkten Hyndai und verlor dabei ein Kennzeichen. Der alkoholisierte Volkswagenfahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Einige Zeit später konnte er am Piebrockskamp in Heessen angetroffen werden. Von hier aus wurde er zur Polizeiwache Mitte gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell