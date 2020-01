Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jahreswechsel 2019

2020 - eine Bilanz aus polizeilicher Sicht

Hamm (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 31. Dezember 2019, 18 Uhr bis Mittwoch, 01. Januar 2020, 06 Uhr kam es im Stadtgebiet von Hamm zu insgesamt 110 polizeilichen Einsätzen (im Vorjahr 125). Es wurden folgende silvesterbedingte Einsätze registriert: Fünf Körperverletzungsdelikte, fünf Brandeinsätze ohne größeren Personen-oder Sachschaden, ein Pkw-Brand (Pressemeldung folgt), zwei Sachbeschädigungen, zwei Hausfriedensbrüche, zwei hilflose Personen, zwei Randalierer, 15 Streitigkeiten, 14 Ruhestörungen und eine Ingewahrsamnahme. Ein Polizeibeamter wurde bei einem Einsatz leicht verletzt. Trotz verstärkter Kontrollen wurden keine Alkohol- oder Drogenfahrten festgestellt. Insgesamt kann aus polizeilicher Sicht von einer eher ruhigen Silvesternacht ohne herausragende Ereignisse gesprochen werden. Dies lag vermutlich auch an der Wetterlage. Der vorherrschende dichte Nebel in der Nacht sorgte für leere Straßen und führte sowohl bei den Verkehrsteilnehmern als auch den Einsatzkräften zu teils erheblichen Schwierigkeiten. Insgesamt kam es jedoch nur zu vier Verkehrsunfällen, die alle ohne schwerwiegende Folgen blieben. (ab)

