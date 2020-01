Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher treten Tür ein

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Montagabend, 30. Dezember, zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelmstraße eingebrochen. Sie traten die hölzerne Wohnungstür ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Wenden Sie sich mit Hinweisen bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

