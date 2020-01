Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büroräume

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind in Büroräume an Westenwall eingebrochen. Zwischen Freitag, 17. Januar (17 Uhr), und Samstag, 18. Januar (10.25 Uhr), hebelten sie die Scheibe der Eingangstür auf, sodass sie zersplitterte. Abschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

