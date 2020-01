Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtasche gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde am Samstag, 18. Januar, eine 39-Jährige. Gegen 14.30 Uhr saß sie in einem Café an der Weststraße, ihre Handtasche hatte sie auf dem Boden neben sich gestellt. Zwei Männer, die zuvor ebenfalls Gäste im Café waren, entwendeten die Handtasche unbemerkt und flüchteten anschließend.

Beide Tatverdächtigen sind zirka 1,75 Meter groß, haben eine schlanke Statur und schwarze, kurze Haare. Einer der Flüchtigen hat einen schwarzen Kinnbart und trug eine beigefarbene Jacke. Der zweite Flüchtige trug eine schwarze Cappy und war dunkel gekleidet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

