Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Metalle und Kabel gestohlen

Unbekannte machten am Wochenende in einem Riedlinger Stadtteil Beute.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag- und Sonntagabend waren die Täter auf einem Gelände in der Vogelsangstraße in Zwiefaltendorf. Dort stahlen sie rund 100 Kilogramm an Kabelresten, etwa 30 gebrauchte Alufelgen und rund 30 Kilogramm Kupfer. Jetzt ermittelt die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380).

+++++1048354

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell