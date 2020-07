Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auto beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkdeck 2 eines Fachmarktzentrums in Baden-Baden am Samstagmittag, sind die Beamten des dortigen Polizeireviers auf der Suche nach Zeugen und dem unbekannten Verursacher. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr hatte der Fahrer eines Audi im mittleren Parkring rückwärts abgestellt. Der Wagen wurde in diesem Zeitraum durch einem mutmaßlich Unbekannten vorne rechts an der Stoßstange beschädigt. Im Bereich der Beschädigungen wies der schwarze PKW leicht türkisfarbene beziehungsweise bläuliche Fremdlackabtragungen auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem möglichen Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221/680-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell