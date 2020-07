Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Ein Unfall hat am Dienstag gegen 4.10 Uhr auf der A5 von Karlsruhe kommend in Richtung Basel zu insgesamt etwa 220.000 Euro Sachschaden geführt. Nach ersten Ermittlungen lenkte ein 52-Jähriger seinen LKW mit Anhänger aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der Höhe der Anschlussstelle Bühl auf eine mobile Absperrtafel mit Zugfahrzeug, welche auf dem rechten Fahrstreifen stand. Die Absperrtafel wurde durch den Aufprall auf den Standstreifen geschleudert. Der Lastwagen mit über 3,5 t schob den Unimog etwa 70 m vor sich her, bis er quer zur Fahrtrichtung vor dem Lkw zum Stehen kam. Das Zugfahrzeug der Absperrtafel war zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise unbesetzt. Aus dem Unimog liefen etwa 120 l Hydrauliköl aus. Die freiwillige Feuerwehr Bühl war mit fünf Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Fahrbahn bis zur Räumung den Unfallstelle teilweise gesperrt werden. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Beamten des Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Standstreifen und die rechte Spur dürften vermutlich noch im Verlauf des heutigen Vormittags gesperrt bleiben.

