POL-MR: Mit Laserpointer geblendet+++Sachbeschädigung in Stadtallendorf+++Unbekannte brechen in Arztpraxis ein+++Trotz Fahrverbot gefahren+++BMW zerkratzt+++Unfallfluchten

Wetter: Hubschrauber geblendet - Täter festgenommen

Ein 57-jähriger Mann hat Donnerstagfrüh (28. Mai) gegen 00.30 Uhr mit einen Laserpointer einen Hubschrauber geblendet. Wegen einer Nachtflugübung war der Hubschrauber gegen 00.30 Uhr über Mellnau unterwegs. Der Verdächtige blendet den Piloten offenbar mehrmals. Die Besatzung behielt die Kontrolle über ihr Fluggerät. Der Täter konnte lokalisiert und schnell festgenommen werden. Die Motivlage ist bislang unbekannt. Nach den polizeilichen Maßnahmen verließ der 57-Jährige die Polizeiwache wieder. Er muss sich nun für sein Handeln in einem Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr verantworten.

Stadtallendorf: Weißer Golf in der Liebigstraße beschädigt

Etwa 3.700 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Golfs nach einer Sachbeschädigung in der Liebigstraße. Ein Unbekannter beschädigte den weißen Wagen zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (24. Mai) und 10.30 Uhr am Montag (25. Mai) an der Fahrertür und am rechten Radkasten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Stadtallendorf: Einbruch in Gemeinschaftspraxis

Unbekannte brachen zwischen 21.10 Uhr am Dienstag (26. Mai) und 07.00 Uhr am Mittwoch (27. Mai) in eine Arztpraxis in der Niederkleiner Straße ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: Trotz Fahrverbot gefahren - Unter dem Einfluss von Drogen?

Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis ist offenbar trotz eines auferlegten Fahrverbotes mit seinem Auto gefahren. Der Mann geriet Mittwochabend (27. Mai) gegen 20.50 Uhr im Marburger Stadtgebiet in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass er trotz Fahrverbot seinen Führerschein nicht abgegeben hatte und stellten ihn sicher. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass der Autofahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Ergebnis von der Blutentnahme auf der Polizeiwache wird in den nächsten Tagen Aufschluss darüber geben.

Marburg: BMW zerkratzt

In der Bismarckstraße zerkratzten Unbekannte einen geparkten BMW. Der schwarze X1 stand zwischen 20.00 Uhr am Donnerstag (21. Mai) der bereits vergangenen Woche und 10.00 Uhr am Freitag (22.05) auf dem Parkplatz des Staatsarchives. Der Schaden am Kotflügel und Fahrertür des Autos werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Unfallflucht in der Lessingstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (27.Mai) einen geparkten Renault in der Lessingstraße. Der weiße Megane stand zwischen 07.00 und 17.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

Fronhausen: Nissan beschädigt

Zwischen Dienstag (19.Mai) 12.00 Uhr und Sonntag (24.Mai) 17.00 Uhr ereignete sich im Falltorweg eine Unfallflucht. Der Nissan parkte am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2. Auf bislang ungeklärte Weise beschädigte ein Unbekannter das graue Auto an der Frontschürze rechts. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060.

