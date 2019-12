Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 29-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag, 9. Dezember, auf dem Westring. Gegen 16.15 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Westentor und missachtete an der Ampel zum Westring das Rotlicht. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer erfasste den Radfahrer, als er den Westring mit seinem Pkw in Richtung Allee-Center befuhr. Der 29-Jährige aus Hamm wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (mw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell