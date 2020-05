Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rucksack und Geldbörse aus Autos gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach:

Im Gladenbacher Ortsteil Weidenhausen entwendeten Unbekannte aus zwei Autos einen Rucksack und eine Geldbörse. In der Römershauser Straße stahl der Dieb zwischen 15.00 Uhr am Montag (25. Mai) und 05.00 Uhr am Dienstag (26. Mai) ein Portemonnaie aus einem weißen Renault. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Ernst-Reuter-Straße. Der Unbekannte durchsuchte zwischen 20.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag einen geparkten grauen Audi. Aus dem Auto fehlt ein Rucksack mit Schulsachen. Gelegenheit macht bekannterweise Diebe: Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen! Es geht darum, den potentiellen Dieben keine Gelegenheit zu bieten und es ihnen nicht so leicht zu machen. Hinweise an die Polizeistation in Biedenkopf unter Tel. 06461/92950.

