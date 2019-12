Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, fuhren ein 19-Jähriger aus Bottrop, ein 59-Jähriger aus Bottrop und eine 40-Jährige aus Essen mit ihren Autos auf der Kirchhellener Straße. Als die beiden Bottroper an einer roten Ampel warten mussten, fuhr die Frau aus Essen, aus ungeklärter Ursache, auf das zweite Auto auf und schob das Fahrzeug auf den vorderen Wagen. Dabei verletzte sich die 40-Jährige leicht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den anderen beiden Autos entstand ebenfalls Sachschaden.

