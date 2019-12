Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten auf

Recklinghausen (ots)

Auf der Hohewardstraße sprengten unbekannte Täter am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, mit bislang unbekanntem Hilfsmittel einen Zigarettenautomaten auf. Zeugen, die aufgrund des lauten Knalls aus dem Fenster ihrer Wohnung guckten, sahen drei Männer, die wegliefen. Kurze Zeit später kamen die drei Täter zurück und machten sich an dem aufgesprengten Automaten zu schaffen. Danach flüchteten zwei Männer zu Fuß in Richtung Recklinghausen und der Dritte in einem silberfarbenen VW Golf V in Richtung Herten Innenstadt. Die Täter stahlen vermutlich Zigarettenschachteln und Bargeld in noch nicht bekanntem Umfang. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

