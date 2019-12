Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Gestohlener Motorroller brennend aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Ein 35-jähriger Recklinghäuser stellte am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, seinen Motorroller auf der Königstraße vor seiner Wohnung ab. Gegen 0.50 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Straße Schimmelsheider Weg ein Motorroller brennen würde. Den Brand löschten die Beamten mit einem Feuerlöscher. Der Motorroller brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde noch ein Gartenzaun, an den der Roller glehnt war, beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Bei dem ausgebrannten Roller handelte es sich um den Motorroller des 35-Jährigen. Wann der Roller vom Abstellort konkret gestohlen worden war, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

