Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer stößt mit entgegenkommendem Kleintransporter zusammen, flüchtet und verursacht Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein 92-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Hullerner Straße (B58) in Richtung Haltern, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei prallte er gegen den entgegenkommenden Kleintransporter eines 42-Jährigen aus Haltern am See. Der Kleintranporter prallte im Anschluss in die Leitplanke. Der 92-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5500 Euro zu kümmern. Einige Minuten später fuhr der 92-Jährige kurz hinter der Einfahrt zur Gaststätte Heimingshof dem vor ihm fahrenden Auto eines 55-jährigen Wuppertalers auf. Dabei wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Es entstand 1500 Euro Sachschaden. Der 92-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell