Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf 12-jährigen Jungen

Recklinghausen (ots)

Am Morgen (17.12.) gegen 07:30 Uhr hielten drei unbekannte Männer einen 12-jährigen Jungen aus Marl an einer Unterführung an der Willy-Brand-Allee fest. Sie forderten Bargeld von ihm und schlugen ihm ins Gesicht. Nachdem der 12-Jährige das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete er nach Hause. Die drei Männer konnte er beschreiben:

1. Person: ca. 20 Jahre alt, 160-170 cm groß, grauer Kapuzenpulli, zerissene Hose, schwarzer Bart

2. Person: 150-160 cm groß, schwarzer drei Tage Bart, bekleidet mit einer grauen Jacke, schwarzer Hose mit seitlich aufgesetzten Taschen und roter Mütze

3. Person: ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, schwarz-graue Haare, trug einen blauen Pullover mit einem Löwen und einem Wasserfall als Aufdruck

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

