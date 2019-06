Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (364/2019) Vor der beginnenden Urlaubszeit: Polizeiliche Beratungen für wirksamen Einbruchschutz, nächste Veranstaltung der Polizeiinspektion Göttingen am 12. Juni 2019

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Einbrüche in Häuser und Wohnungen werden nicht nur während der Urlaubsabwesenheit oder nachts begangen, sondern verstärkt auch im Alltag - vor allem tagsüber.

Doch wie kann man sich vor unliebsamen Eindringlingen schützen? Vor allem wirksam schützen?

Diese und noch viele weitere Fragen kann der Einbruchschutzexperte Marko Otte vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Göttingen beantworten.

Bevor die Ferienzeit beginnt, findet seine nächste Einbruchschutzveranstaltung noch einmal am kommenden Mittwoch, 12. Juni 2019, von 18.00 bis ca. 20.00 Uhr, im Polizeidienstgebäude in der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende statt.

Bei der Veranstaltung informiert der Beauftragte für Kriminalprävention u.a. über aktuelle Tatbegehungsweisen, gibt noch einmal Tipps für die bevorstehende Urlaubszeit und hat natürlich auch ausgewählte Schaustücke und themenbezogenes Informationsmaterial zum Mitnehmen im Gepäck.

Kommen Sie vorbei! Die Beratungen sind neutral und kostenlos.

Anmeldungen zum Besuch der Veranstaltung sind ab sofort unter der 0551/491-2306 möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell