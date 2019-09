Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.09.2019, 01:30h - 01.09.2019, 10:45) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Margaretenstraße eingebrochen, haben dort Automaten aufgehebelt und Bargeld entwendet. Außerdem wurden hochprozentige Spirituosen und Gläser gestohlen. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Telefon : 02161-29-0(wr)

