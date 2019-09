Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Hardterbroich-Pesch, Osttraße

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen 25.08.2019, 12:00 Uhr und 01.09.2019, 19:00 Uhr, auf noch ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Oststraße. Sie öffneten hier gewaltsam die Wohnungstüre einer EG-Wohnun und durchsuchten die Wohnung. Entwendet wurden Bargeld und Uhren. Sachdienliche Hinweise erbeten an 02161-29-0 (wr)

