Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 30-Jähriger nach Einbruch in Kfz-Betrieb festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 1.45 Uhr, brachen zunächst unbekannte Täter in ein Büro eines Kfz-Betriebes an der Reginastraße ein. Die Täter durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Zeugen beobachteten die Täter wie sie in einen weißen Mercedes Sprinter einstiegen und wegfuhren. Bei der Fahndung wurde der Sprinter in Herne angetroffen. Der Fahrer, ein 30-Jähriger aus Oer-Erkenschwick wurde festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

