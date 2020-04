Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kompletträder von Autohausgelände gestohlen: Zeugen in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag sechs Sätze Kompletträder von Neuwagen abmontiert, die auf einem umzäunten Gelände eines Autohauses im Kasseler Stadtteil Bettenhausen abgestellt waren. Einen Teil ihrer Beute ließen die Diebe aus noch unbekannten Gründen zurück und flüchteten letztlich unerkannt. Die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei bitten um Hinweise.

Ein Zeuge hatte gegen 03:40 Uhr die Polizei gerufen, da ihm auf einem Discounterparkplatz in der Ochshäuser Straße mehrere dort liegenden Reifen aufgefallen waren. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost konnte auf dem Parkplatz acht Kompletträder auffinden, die von dem angrenzenden Autohausgelände gestohlen wurden. Von den unbekannten Tätern fehlte bereits jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Diebe über den Parkplatz angenähert und gelangten durch Überstiegen des Zauns auf das Gelände. Nachdem sie die Reifen samt Leichtmetallfelgen abgeschraubt hatten, warfen sie die Räder über den Zaun und luden einen Teil der Beute in ein Fahrzeug. Ob die Täter beim Abtransport gestört wurden oder die zurückgelassenen Räder zu einem späteren Zeitpunkt abholen wollten, ist bislang noch unbekannt. Auch die genaue Tatzeit konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Die Polizeibeamten gehen aber davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten. Die Schäden an den Fahrzeugen, die durch das Demontieren und Abstellen auf den Bremsscheiben entstanden sind, beziffern die Polizisten auf rund 2.500 Euro.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Ochshäuser Straße/ Leipziger Straße gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

