Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junge Randalierer treten Autospiegel ab: 15-Jähriger nach kurzer Verfolgung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Dank eines aufmerksamen Anwohners gelang Beamten des Polizeireviers Süd-West in der Nacht zum heutigen Mittwoch die Festnahme eines 15-Jährigen, der zuvor gemeinsam mit drei weiteren Tätern Außenspiegel an zwei geparkten Autos im Kasseler Stadtteil Oberzwehren abgetreten hatte. Der Gesamtschaden an einem Opel und einem Seat wird auf rund 500 Euro beziffert. Die zunächst geflüchteten Begleiter des Festgenommenen, zwei 16-Jährige und ein 18 Jahre alter Mann, gerieten bei den anschließenden Ermittlungen ins Visier der Polizeibeamten. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der Anwohner der Straße "Hinter der Brücke" beobachtete gegen 01:55 Uhr, wie vier Randalierer an einem Auto den Außenspiegel abtraten. Er wählte den Notruf 110 und gab am Telefon die Fluchtrichtung der Jugendlichen durch. Die zum Ort des Geschehens entsandten Streifen des Baunataler Reviers konnten bei ihrer Anfahrt vier Personen im nahegelegenen Dorothea-Viehmann-Park ausmachen, die bei Erblicken der Streifenwagen schnell Fersengeld gaben. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die fitten Polizisten den 15-Jährigen aus Kassel fest. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. Die Fahndung nach den Begleitern des Jugendlichen verlief zwar ohne Erfolg, die ersten Ermittlungen führten aber später auf die Spur der drei weiteren Tatverdächtigen. Neben den beiden Strafanzeigen leiteten die Polizeibeamten gegen die Randalierer auch ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen ein. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell