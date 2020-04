Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl eines Gabelstaplers und versuchter Diebstahl eines blauen Mercedes Sprinter - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel): Am Montag, gegen 08.00 Uhr, bemerkte der Besitzer eines blauen Transporters Mercedes Sprinter in Martinhagen, dass sich unbekannte Täter nachts am Sprinter zu schaffen gemacht hatten. Dabei gelang es den Dieben nicht, die Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite gewaltsam zu öffnen. Offenbar hatten es die unbekannten Täter auf den Transporter abgesehen.

Im Schutz der Dunkelheit konnten offenbar dieselben Diebe in unmittelbarer Nähe in die Lagerhalle einer Firma für Gabelstapler gelangen. Sie betankten kurzerhand einen der Stapler mittels der betriebseigenen Betankungsanlage und fuhren mit dem Fahrzeug aus der Lagerhalle. Der orangefarbene Teleskopstapler des Herstellers "AUSA", ist verschwunden. Der Wert der Arbeitsmaschine, Bj. 2014, wird mit ca. 30000 Euro beziffert. Die Mitarbeiter der geschädigten Firma stellten fest, dass die Diebe auch versuchten, gewaltsam in das dortige Bürogebäude zu gelangen. Die unbekannten Täter scheiterten ebenfalls an einem vor dem Bürogebäude geparkten Firmenwagen. Auffälliger Weise sind hier die Diebe auch von der Beifahrerseite an den PKW herangetreten, als sie diesen gewaltsam öffnen wollten.

Wer den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo, die nun die weiteren Ermittlungen führen, Hinweise über den Tatverlauf geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561/ 910-0 bei der Polizei zu melden.

