Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto nur zehn Minuten abgestellt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Ihringshäuser Straße

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Nur für rund zehn Minuten hatte einen 35 Jahre alter Mann aus Kassel am vergangenen Dienstagmittag (07.04.2020) sein Auto auf dem Parkstreifen neben der Ihringshäuser Straße abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er dennoch einen frischen und erheblichen Schaden an dem Opel feststellen. Von dem Verursacher des Unfalls fehlte bereits jede Spur. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können.

Abgestellt hatte der 35-Jährige seinen schwarzen Opel an dem Dienstag gegen 13 Uhr nahe der Einmündung Mörikestraße. Nur zehn Minuten später bemerkte er die Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der unbekannte Verursacher auf der Ihringshäuser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und dabei gegen den geparkten Wagen gestoßen. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

