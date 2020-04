Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fritzlar-Ungedanken (Schwalm-Eder-Kreis): Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar; glücklicherweise niemand verletzt; hoher Sachschaden

Kassel (ots)

Am heutigen Samstagmittag ist es zu einem Brand eines 5-geschossigen Mehrfamilienhaus in Fritzlar, Stadtteil Ungedanken, gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, nach ersten Schätzung entstand einen Sachschaden von mehr als 150.000 Euro.

Gegen 12:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Wohnhausbrand in der "Obere Ostenbachstraße 11". Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Anwesens in Flammen, die -4- im Gebäude wohnhaften Personen hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits unverletzt verlassen. Durch den Brand und die Löschmaßnahmen ist das gesamte Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an, die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizei in Homberg geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell