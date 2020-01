POL-ME: Gegenverkehr übersehen - zwei Verletzte und hoher Schaden! - Heiligenhaus - 2001091

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits mit eigener, bebildeter Pressemitteilung / ots vom gleichen Tag ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/4494348 / als PDF in Anlage ) berichtete, kam es am Donnerstagnachmittag des 16.01.2020, um 13.02 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ratinger Straße in Heiligenhaus, im Bereich der Einmündung Bergische Straße.

Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Mann aus Heiligenhaus, mit einem silbernen PKW VW Golf Kombi, die innerörtliche Ratinger Straße in Fahrtrichtung Hofermühle. An der Einmündung Bergische Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Wegen deutlicher Sichtbehinderung in Folge tiefstehender Sonne übersah er nach eigenen Angaben den auf der Ratinger Straße entgegen kommenden silbergrauen PKW Mercedes der B-Klasse, dessen 76-jähriger Fahrer aus Heiligenhaus in Richtung Innenstadt unterwegs war. So kam es im Einmündungsbereich zur schweren Kollision der zwei Fahrzeuge.

Trotz angelegter Sicherheitsgurte und ausgelöster Airbags wurden beide Fahrzeugführer beim Unfall verletzt und deshalb, nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, welche beide Patienten jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung noch am gleichen Tag verließen.

An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 30.000,- Euro. Sie wurden von angeforderten Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe der stark beschädigten Unfallwracks ab und reinigte die Fahrbahn.

Für die Dauer der umfangreichen Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme-, Aufräum- und Säuberungsarbeiten wurde die Ratinger Straße von der Polizei bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt. Anlaufender Verkehr wurde um- bzw. abgeleitet. Hierbei kam es zu unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen.

