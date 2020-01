Polizei Mettmann

POL-ME: Acht Jahre altes Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt - Erkrath - 2001093

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen (16. Januar 2020) ist bei einem Verkehrsunfall an der Haaner Straße in Erkrath-Hochdahl ein acht Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Das war geschehen:

Gegen 7:50 Uhr war eine 44-jährige Erkratherin mit ihrem Auto über die Schildsheider Straße und von dort weiter über die Haaner Straße gefahren. Als sie beabsichtigte, auf Höhe einer Tankstelle in Richtung Sedentaler Straße abzubiegen, übersah sie bei Dunkelheit ein acht Jahre altes Mädchen, was gemeinsam mit seinem Bruder bei Grün die Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mädchen, welches dabei zu Boden geschleudert wurde. Die Erkratherin stieg sofort aus, alarmierte den Rettungsdienst und kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um das Mädchen.

Die Achtjährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie zog sich bei dem Unfall Prellungen am Bein zu und wurde vorsorglich stationär aufgenommen. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell