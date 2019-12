Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch gescheitert

Paderborn (ots)

(mb) Ein Tageswohnungseinbruch in ein Wohnhaus am Corveyer Weg ist am zweiten Weihnachtsfeiertag gescheitert.

Die Bewohner des Reihenendhauses waren am Donnerstag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr nicht zuhause. Bei ihrer Rückkehr entdeckten sie ein aufgebrochenes Fenster. Der oder die Täter hatten das Fenster von außen aufgehebelt. Sie konnten das mit einer Holzlatte blockierte Fenster jedoch nicht weiter öffnen und gelangten nicht in das Haus.

Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum gesehen worden sind. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell