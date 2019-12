Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Über Weihnachten sind Einbrecher in ein Wohnhaus an der Mersmannstraße eingestiegen.

Die Bewohner hatten das Haus an Heiligabend gegen 15.30 Uhr verlassen und entdeckten die Tat abends am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 19.00 Uhr. Auf dem Grundstück wurden Bewegungsmelder beschädigt. Von der Terrasse aus hatten die Täter versucht durch die Terrassentür einzudringen. Sie gelangten schließlich durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus und suchten in mehreren Zimmern nach Wertsachen. Gestohlen wurde nach erster Durchsicht der Bewohner nichts.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses an der Detmolder Straße nahe der Kurparkstraße aufgebrochen. Im Haus gingen die Täter nicht weiter vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

