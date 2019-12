Polizei Paderborn

POL-PB: Von Fahrbahn abgekommen und dabei scherverletzt

Delbrück-Ostenland (ots)

(ah), Mittwoch, 25.12.19, 11:39 Uhr, Delbrück, Sander Straße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Ein 22-jähriger befuhr mit seinem Pkw die Sander Straße von Ostenland in Richtung Sande. Dabei kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4200 Euro.

