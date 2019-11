Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - zwei PKW Diebstähle - schwarzes BMW Cabrio und roter Ford Mondeo entwendet

Unna (ots)

In der Nacht zu Freitag (22.11.210) haben unbekannte Täter an der Inge-Donepp-Straße ein vor einem Haus geparktes schwarzes BMW Cabrio entwendet. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-CB 6970 angebracht.

Im gleichen Zeitraum wurde an der Elsa-Brändström-Straße ein roter Ford Mondeo entwendet, der auf einer Stellfläche neben einem Haus stand. An diesem PKW waren die Kennzeichen UN-FK 25 angebracht. Ein daneben parkender PKW wurde geöffnet. Es befanden sich keine Beschädigungen an dem Fahrzeug und es wurde nichts daraus entwendet.

Wer kann Angaben zu den Diebstählen oder zum Verbleib der entwendeten Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

