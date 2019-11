Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Versuchter Geldautomatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (21.11.2019) versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse an der Ardeyer Straße in Fröndenberg aufzubrechen.

Zwischen 0.00 und 9.00 Uhr sind sie durch ein Dachfenster in das angrenzende Gebäude der UKBS eingedrungen. Sie schnitten ein rechteckiges Loch in eine doppelte Rigipswand, hinter der sich ein Geldautomat der Sparkasse befindet, und zerstörten nahezu das gesamte Sicherheitssystem. Ohne die Geldkassetten erreicht zu haben, sind die unbekannten Täter durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes geflüchtet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 entgegen.

