Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radler bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei Unfällen mit Radfahrenden sind am Montagnachmittag ein Mann und eine Frau verletzt worden.

Eine 67-jährige Mercedesfahrerin fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Detmolder Straße stadteinwärts. Am Heierstor bog sie bei grün nach rechts auf den Heierswall ab. Auf dem Überweg für Fußgänger und Radfahrer kollidierte das Auto mit einem 29-jährigen Radfahrer. Der Mann war mit seinem Elektrorad auf dem Radweg an der Detmolder Straße stadteinwärts unterwegs und wollte ebenfalls bei grün den Überweg in Richtung Innenstadt überqueren. Durch den Anstoß stürzte der Pedelecfahrer und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Um 13.55 Uhr nutzte eine 27-jährige Radlerin den Überweg am Westerntor zum Le-Mans-Wall. Auf der weißen Bordsteinkante an der Einmündung Le-Mans-Wall rutschte das Vorderradweg und die Frau stürzte. Sie schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, dass sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

