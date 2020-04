Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Liebenau-Niedermeiser (Landkreis Kassel): In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.50 h, hörte ein aufmerksamer Nachbar und Zeuge, dass sich vermutlich drei unbekannte Täter an dem Zigarettenautomaten in der Bremer Nebenstraße zu schaffen machten. Sie sollen sich in einer arabisch klingenden Sprache unterhalten haben. Die Zigarettendiebe hebelten den Automaten mit Gewalt von der Hauswand der ehemaligen Gaststätte ab und transportierten diesen anschließend mit einem unbekannten PKW. Beim Abhebeln des Zigarettenautomaten beschädigten die Diebe die Hausfassade. Nach dem Einladen flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Obermeiser.

Heute gegen 10.30 Uhr meldete sich bereits ein weiterer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass ein Zigarettenautomat auf einem Feld in der Gemarkung L3211 zwischen Ober- und Niedermeiser läge. Die hinzugezogene Polizeistreife der Polizeistation Hofgeismar stellte vor Ort fest, dass es sich um den gewaltsam abmontierten Zigarettenautomaten handelte und stellte diesen sicher. Wie zu erwarten, hatten die Zigarettendiebe den Automaten bereits ausgeräumt. Wer Hinweise zur Tatausführung geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/910-0 bei der Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

