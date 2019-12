Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Historisches Fenster hält.

Lippe (ots)

Durch ein historisches Fenster beabsichtigten unbekannte Einbrecher in ein Haus in der Straße "Im Ort" einzusteigen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zerstörten sie ein Glaselement des Fensters und wollten es öffnen. Das Fenster hielt jedoch stand, so dass die Täter nicht ins Gebäude gelangten. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell