Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher entwenden Münzen und Taschenuhr.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen zirka 14:30 Uhr und 18:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Feldeggerser Weg. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie unter anderem in Form von Gedenkmünzen und einer Taschenuhr. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell