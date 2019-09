Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der BAB8

Zweibrücken (ots)

Am 07.09.2019 um 14:50 Uhr befuhr ein 38jähriger Fahrzeugführer die BAB8 in Fahrtrichtung Neunkirchen und verlor in Höhe der Anschlussstelle Contwig, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einige Leitpfosten und eine Warnbake. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

