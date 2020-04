Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Gelber Minibagger in Ahnatal aufgetaucht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 16:02 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4567859 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Am heutigen Donnerstag zeigte die Fahndung nach dem in Ahnatal gestohlenem Bagger schnellen Erfolg. Schon in der Früh erkannte eine aufmerksame Joggerin den auffälligen gelben Minibagger in der Feldgemarkung Weimar Richtung Heckershausen. Die Arbeitsmaschine befand sich neben einem Feldweg in einem Gebüsch und war offenbar in einen dortigen kleinen Bachlauf abgerutscht. Zum Auffindezeitpunkt soll sich der hintere Teil der Antriebsketten im Bach befunden haben. Vermutlich hatten die unbekannten Täter auf der Fahrt vom Tatort Probleme und konnten ihre geplante Flucht nicht weiter fortsetzen. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für deren Mitwirkung an der Fahndung nach dem Minibagger. Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug zwischen Samstag und Dienstagmorgen von der Baustelle auf dem Parkplatz "Am Bühl" in Weimar gestohlen hatte, dauern weiterhin an. Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell