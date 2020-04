Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl eines gelben Minibaggers - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Am Dienstag, gegen 08.15 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter der Baufirma, die in Ahnatal Glasfaserarbeiten durchführen, dass deren Baustellenbagger spurlos verschwunden war. Der auffällig gelbe "Minibagger" (Gewicht 1800 kg) des Herstellers Wacker Neuson stand am vergangenen Samstag noch auf dem großen Parkplatz Am Bühl neben weiteren Baustellenmaterialien. Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter den Bagger kurzgeschlossen haben, um diesen von dort aus wegzufahren oder aufzuladen. Der Minibagger besitzt einen Wert von ca. 7000 Euro. Auf der Frontscheibe befindet sich ein auffälliger Aufkleber der geschädigten Firma. Wer den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo, die nun die weiteren Ermittlungen führen , Hinweise auf den Verbleib oder gar zum Abtransport des gelben Minibaggers geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561/ 910-0 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

