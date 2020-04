Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Sägewerk: Polizei sucht Zeugen in Naumburg

Kassel (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Sägewerk in Naumburg-Elbenberg eingebrochen und erbeuteten dabei Werkzeuge und Geräte im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Ein Mitarbeiter hatte am frühen Morgen den Einbruch in das Sägewerk im Altenstädter Weg festgestellt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatten sich die Täter unbemerkt dem Werk in der Ortsrandlage von Elbenberg angenähert, stiegen durch das Haupttor und gelangten so auf das weitläufige Gelände. Anschließend öffneten sie brachial zwei Türen an dem Gebäude und durchsuchten auf ihrem Beutezug in mehreren Räumen und Hallen sämtliche Schränke. Nach ersten Ermittlungen der Polizisten nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes zwei Schubkarren vom Gelände, mit denen sie die Beute zum Haupttor beförderten und dort in ein Fahrzeug luden. Neben mehreren Kettensägen, Schweißgeräten, Schleifmaschinen sowie weiterem Werkzeug nahmen die Einbrecher auch Metallschrott und die Schubkarren mit. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18:15 Uhr, und den heutigen Morgen, 06:15 Uhr, eingrenzen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Täterhinweise geben können. Hinweise werden bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel.: 05692-98290 oder bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

