Polizei Paderborn

POL-PB: BMW-Fahrer gefährdet Fußgänger am Westerntor - Polizei ermittelt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem laut Zeugenaussagen riskanten Fahrmanöver eines BMW-Fahrers am Westerntor vom Montag dieser Woche sucht die Polizei Passanten, die dabei gefährdet wurden.

Die Zeugen beobachteten am Montag gegen 16.10 Uhr einen BMW-Fahrer, der auf der Borchener Straße stadteinwärts fuhr und am Westerntor vor der Ampel anhalten musste. Plötzlich lenkte der BMW-Fahrer nach rechts und fuhr beschleunigend über den Platz vor den Geschäften zwischen Borchener Straße und Le-Mans-Wall. Laut Zeugen mussten mehrere Fußgänger zur Seite springen, um nicht von dem BMW angefahren zu werden. An der Gehwegkante zum Le-Mans-Wall musste der BMW kurz anhalten und fuhr dann auf dem Le-Mans-Wall in Richtung Liboriberg davon. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Autos und erstatten Anzeige bei der Polizei. Der BMW-Fahrer konnte bereits ermittelt werden.

Die Polizei sucht jetzt noch Fußgänger, die bei dem Fahrmanöver gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

