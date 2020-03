Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Fahrraddiebe erwischt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Zwei Jugendliche (16/17) stehen im Verdacht, am Mittwochvormittag zwei Fahrräder gestohlen zu haben.

Ein Zeuge hatte einen Jugendlichen an der Detmolder Straße beim Fahrraddiebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige sei mit einem weiteren Jugendlichen unterwegs, der auch ein Fahrrad dabei habe, so der Zeuge. Die eingesetzte Polizeistreife entdeckte die beiden beschriebenen Jugendlichen an der Detmolder Straße und kontrollierte sie. Beide behaupteten, die Fahrräder gehörten ihnen. Im Rucksack eines Jugendlichen entdeckten die Polizisten einen Bolzenschneider sowie ein durchtrenntes Fahrradschloss. Jetzt räumte der Junge ein, das Fahrrad an einer Bushaltestelle entwendet zu haben. Auch sein Begleiter gab dann zu, das von ihm mitgeführte Fahrrad am Schulzentrum gestohlen zu haben. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen mussten mit zur Wache, von wo die Eltern verständigt wurden. Eine Mutter holte die mutmaßlichen Fahrraddiebe ab. Die beiden Fahrräder stellte die Polizei sicher. Gegen die Tatverdächtigen läuft jetzt eine Strafanzeige.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell