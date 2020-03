Polizei Paderborn

POL-PB: Geschäftseinbruch in Sennelager

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Geschäftseinbruch an der Otto-Hahn-Straße flüchteten die Täter ohne Beute.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag kletterten die Einbrecher auf das Dach des Naafi-Shop-Gebäudes, in dem auch ein Geldautomat aufgestellt ist. Die Täter sägten ein etwa ein mal ein Meter großes Loch in das isolierte Blechdach und gelangten über eine Zwischendecke in das Gebäude. An weiteren Stellen hatten die Täter ihre Werkzeuge angesetzt und kleinere Löcher im Dach hinterlassen. Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet. Die Polizei vermutet, dass der Geldautomat das Ziel der Einbrecher war. Möglicherweise wurden sie gestört.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.

