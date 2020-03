Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Reihenhaus

Hövelhof (ots)

(mb) In der Straße Am Waldbad ist in den letzten Tagen in ein Reihenhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner waren zwischen Donnerstagvormittag und Montagnachmittag nicht daheim. In dieser Zeit hebelten die Täter eine Terrassentür auf und suchten im Haus nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck, Kleidung und Kosmetikartikel. Vermutlich waren die Einbrecher über die Straße Quellengrund auf das Grundstück gelangt.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

