Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 05.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule auf der Rahserstraße in Viersen ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und schlugen in der Schule die Scheibe zu einem Büro ein. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (717)

