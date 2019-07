Polizei Dortmund

POL-DO: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0836

Nach einem Verkehrsunfall am Montag (22. Juli) im Stadtteil Mengede fahndet die Polizei Dortmund nach der Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa. Diese soll gegen 19.25 Uhr auf der Strünkedestraße in Höhe des Umspannwerkes einen Fahrradfahrer (14) derart eng überholt haben, dass dieser auszuweichen musste und sich bei dem Sturz verletzte. Die Fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Castrop fort.

Ein vorausfahrender Freund, der den Unfall zunächst nicht bemerkte, und Ersthelfer kümmerten sich um den 14-Jährigen.

Kurze Zeit später kam ihnen ein Opel Corsa mit Castroper Städtekennung entgegen, der nun in Richtung Mengede unterwegs war. Am Steuer war ebenfalls eine Frau, die gegenwärtig in Begleitung einer weiteren weiblichen Person war. Ob es sich dabei um die mutmaßliche Unfallverursacherin handelte, ist unklar.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Opel Corsa und dessen Fahrerin machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Mengede unter der Rufnummer 0231 132-2721 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1024

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell