Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Geschäfte: Täter erbeuten Zigaretten; Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und Nord:

Gleich drei Einbrüche in Kasseler Geschäfte, die sich am Osterwochenende ereigneten, beschäftigen derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Dabei hatten es die unbekannten Täter, die an den drei Läden jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatten, auf Zigaretten abgesehen. Ob die drei Taten auf das Konto derselben Einbrecher gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die ermittelnden Kriminalbeamten sind auf der Suche nach Zeugen.

In der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Schäfergasse, stiegen unbekannte Täter in der Nacht zum Ostersamstag in ein Lebensmittelgeschäft ein. Anhand einer Überwachungskamera konnte festgestellt werden, dass der nächtliche Einbruch gegen 03:15 Uhr stattgefunden hatte. Aus dem Laden erbeuteten die Täter neben Zigaretten auch Bargeld. Anschließend ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

In der gleichen Nacht kam es im Zeitraum zwischen 4 und 5 Uhr in der Gießbergstraße, nahe der Schillerstraße, zu einem Einbruch in einen Kiosk. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten die unbekannten Täter durch das entstandene Loch in der Scheibe in das Geschäft und durchsuchten auf ihrem Beutezug die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mit mehreren Zigarettenschachteln und einer geringen Menge Wechselgeld gelang den Einbrechern anschließend die Flucht.

Auch bei dem Einbruch in einen Kiosk in der Holländischen Straße, nahe der Hegelsbergstraße, erbeuteten unbekannte Täter eine bislang unbestimmte Anzahl Zigaretten. Die Tat fand nach ersten Ermittlungen und anhand der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera am frühen Ostersonntag, gegen 06:15 Uhr, statt. Mit den Tabakwaren flüchteten die Einbrecher anschließend in Richtung Fichtnerstraße.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht hat oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

