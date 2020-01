Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 53-Jähriger betrunken im PKW unterwegs

Mainz-Weisenau (ots)

Am späten Samstagabend (04.01.2020) fiel Polizeibeamten ein PKW auf, der mit quietschenden Reifen von einer grün werdenden Ampel in Mainz-Weisenau in Richtung Mainz-Hechtsheim losfuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Aus diesem Grund wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen und dort wurde ihm von einem Mediziner eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet sowie der Führerschein sichergestellt.

