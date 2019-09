Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrraddieb erwischt; Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Oberjesingen: Fahrraddieb erwischt

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr wurde ein bislang unbekannter Mann von einer 47-jährigen Anwohnerin der Schwärzlingstraße in Oberjesingen beobachtet, wie er den benachbarten Vorgarten betrat, eines der dort abgestellten Fahrräder nahm und vom Grundstück schieben wollte. Als er von der Frau angesprochen wurde, ließ er das Fahrrad stehen und flüchtete zu Fuß. Der unbekannte Täter wird als circa 17 bis 18 Jahre alt, männlich, südländischer Typ mit dunklen Haaren, schwarzer Bekleidung und schwarzer Baseballkappe beschrieben. Vermutlich hatte sich der derselbe Mann bereits vergangenen Sonntag in der Schwärzlingstraße aufgehalten. Dem Nachbar der 47-Jährigen war ein Mann aufgefallen, der mit seinem Smartphone ein Fahrrad fotografiert hatte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0 entgegen.

Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Zwischen Montag 17:20 Uhr und Dienstag 12:00 Uhr wurde in der Kirchnerstraße in Leonberg ein Opel beschädigt. Der Pkw war im Bereich zur Einmündung der Guldenmannstraße abgestellt. Ein bislang unbekannte Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Opel. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0 an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

