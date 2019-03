Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bordcomputer und Lenkrad gestohlen

Unbekannte brachen am Wochenende in Ulm ein Auto auf.

Ulm (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in der Blaubeurer Straße. An einem BMW schlugen sie die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. In dem Fahrzeug bauten die Diebe den Bordcomputer und das Lenkrad aus. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun die Täter.

